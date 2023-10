Kvalitné zdravotníctvo je už tradične jednou z priorít všetkých politických strán. Expertka Hlasu na túto oblasť Zuzana Dolinková vidí hlavný problém v nedostatku peňazí. "Rezort je dlhodobo podfinancovaný a pokiaľ nový minister nevyrokuje adekvátne zvýšenie prostriedkov, tak sa to neposunie nikam inam."

Nová vláda to ale nebude mať vôbec jednoduché. "Máme tu množstvo kríz. Nie sú vyriešení pediatri, ale aj Plán obnovy. Pokiaľ nesplníme míľniky, nedostaneme peniaze ako na tácke z Bruselu," zdôrazňuje podpredsedníčka Hlasu s tým, že prvoradé budú rokovania s novým ministrom financií.

Práve počas vlády Petra Pellegriniho v rokoch 2018-2020 došlo k nezhodám v tzv. stratifikácii nemocníc, kvôli čomu vtedajšia ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská podala demisiu. Podobným chybám by sa teda nová koalícia už mala vyhnúť. "Vždy zdôrazňujem, že je kľúčové, aby strana, ktorá má na starosti zdravotníctvo, mala aj plnú podporu ministra financií, ideálne z tej istej strany," prizvukuje Dolinková, "musí to byť premiérska téma."

Na snímke zľava v popredí podpredseda HLAS-SD Richard Raši, podpredsedníčka HLAS-SD Denisa Saková, predseda HLAS-SD Peter Pellegrini a podpredsedníčka HLAS-SD Zuzana Dolinková počas predstavenia kandidátky strany Hlas-sociálna demokracia do predčasných parlamentných volieb v Bratislave 30. júna 2023. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

Rozporuplné reakcie vyvoláva aj možné zdravotné pripoistenie, ktoré by pre vybraných ľudí znamenalo vyšší štandard starostlivosti. V tomto má však Zuzana Dolinková jasno. "V prvom rade si svoju úlohu musí splniť štát. Až potom, ak už nebudú žiadne zdroje, môžeme o tom diskutovať." Občan by podľa nej nemal v žiadnom prípade financovať nedostatky štátu.

Tvrdým orieškom bude dať do poriadku aj štátnu zdravotnú poisťovňu, ktorá má síce najviac klientov, no od roku 2020 je permanentnej finančnej strate. "Sme absolútne proti tomu, aby sa VŠZP rozpredávala do súkromných rúk. Treba tam dosadiť hlavne kvalitné, odborné a zodpovedné vedenie, aby sa opakované finančné injekcie do poisťovne neopakovali. Cestou môžu byť vyššie odvody za poistencov štátu," uzavrela k téme zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Povolebný špeciál Nora Dolinského, ktorého hosťom bola podpredsedníčka strany HLAS - Sociálna demokracia Zuzana Dolinková. Zdroj: MATEJ KALINA

V rozhovore so Zuzanou Dolinkovou sa ešte dozviete:

- ako strana Hlas-SD vníma svoj volebný výsledok

- či by bol Peter Pellegrini lepší premiér ako Robert Fico

- o ktoré rezorty má Hlas v budúcej vláde záujem

- ako opraviť verejné financie a urobiť život na Slovensku lepším.