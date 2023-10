Hlas-SD pôjde do koalície iba pod touto podmienkou: KDH sa chce zamerať na zdravotníctvo! ×

Hlas-SD by v prípade účasti v koalícii prioritne riešil otázku nelegálnej migrácie či ceny energií pre domácnosti. Jeho líder Peter Pellegrini odmieta aj zmeny v sociálnych výhodách. Predseda KDH Milan Majerský by sa zase zameral na zdravotníctvo. To je prioritou aj pre lídra PS Michala Šimečku, ktorý poukazuje i na potrebu konsolidácie verejných financií. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii O 5 minút 12 na RTVS.