Dôležité bude rozdelenie práve štrnástich ministerstiev. Potenciálna trojkoalícia s lídrami Robertom Ficom, Petrom Pellegrinim a Andrejom Dankom si bude musieť určiť priority, kto by chcel akú oblasť. Spýtali sme sa preto politológov, čo si myslia, že budú jednotlivé strany chcieť získať.

Odborníci sa zhodli na tom, že v tomto prípadnom scenári si najdôležitejšie ministerstvá rozdelia Smer a Hlas, zvyšné zinkasujú národniari. Podľa nich je veľmi náročné odhadnúť, kto by nakoniec získal post predsedu vlády.

„Smer aj Hlas budú chcieť premiérsky post a od toho sa bude všetko ďalej odvíjať. Je tam množstvo premenných, záleží, do akej miery bude chcieť Hlas ísť do takejto koalície,“ myslí si Jozef Lenč. Napríklad podľa neho, ak bude premiérom Robert Fico, ministerstvo vnútra bude požadovať Hlas-SD. Spravodlivosť by mal mať potom Smer-SSD.

Podobne to vidí aj Tomáš Koziak: „Viem si predstaviť, že Smer si bude chcieť udržať ministerstvo vnútra a aj preto sa potrebuje dostať do koalície. A ak Pellegrini nebude premiérom, tak určite získa silné ministerstvá, napríklad hospodárstvo, regionálny rozvoj a podobne.“

SNS má podľa neho dlhodobo záujem o ministerstvo obrany, ktoré mala pod kontrolou v rokoch 2016 až 2020, keď mu šéfoval Peter Gajdoš. Hlas-SD by podľa Lenča mohol mať záujem o ministerstvo zdravotníctva. V strane má v tejto oblasti Zuzanu Dolinkovú a Tomáša Druckera.

Tomáš Koziak aj Jozef Lenč sa zhodli, že najmenší záujem bude pravdepodobne o ministerstvo kultúry či školstva. Tie by mali zostať najslabšiemu partnerovi, a teda Slovenskej národnej strane. „Pre SNS by to mohla byť určitá hodnotová záležitosť,“ prízvukuje Koziak. Lenč by k tomu pridal aj ministerstvo životného prostredia.

Andrej Danko tiež už dlhšie spomína vznik nového ministerstva športu a cestovného ruchu. Koziak si však nemyslí, že bude na programe dňa – a to aj pre váhu jeho strany po voľbách. SNS totiž získala najmenej poslaneckých mandátov zo strán, ktoré sa do parlamentu napokon dostali. „Možnože Danko ustúpi v nejakej inej záležitosti a toto ministerstvo sa vytvorí,“ myslí si Koziak. „Je možné, že futbalové krídla v Hlase aj Smere to budú považovať za dobrý nápad. Ak sa tak stane, tak to nebude, lebo chce SNS, ale lebo chcú oni,“ konštatuje Lenč.

Politológ pripomenul, že vláda má aktuálne o člena viac. Má totiž na starosti agendu týkajúcu sa Plánu obnovy a odolnosti SR a vo vláde premiéra Ľudovíta Ódora ju zastrešuje podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková. Tento post podľa odborníka najpravdepodobnejší vládny trojzáprah Fico – Pellegrini – Danko rušiť nebude. „To možno ponechajú, lebo veď jeden post navyše je vždy dobrý,“ dodal Lenč.

