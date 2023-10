Skonštatoval to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) po tom, čo mu v pondelok predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Orosz odovzdal zápisnicu o výsledku volieb do NR SR.

Kollár skonštatoval, že až na drobnosti voľby prebehli štandardne. "Voľby neboli falšované, výsledky sú platné. Pred voľbami veľa ľudí strašilo, že sa budú falšovať voľby. Nič také sa neukázalo, nič také sa nestalo, voľby prebehli v absolútnej korektnosti," dodal. Poďakoval sa Oroszovi, riaditeľke odboru volieb na ministerstve vnútra Eve Chmelovej, ako aj príslušníkom Policajného zboru a členom volebných komisií.

Šéf parlamentu vyzdvihol vysokú volebnú účasť a poďakoval sa voličom, ktorí šli hlasovať. Ozrejmil, že 9. alebo 10. októbra si v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave každý zvolený poslanec preberie osvedčenie o zvolení.

So zvolaním ustanovujúcej schôdze NR SR sa podľa Kollára čaká na prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá ju má zvolať do 30 dní. Pokiaľ by tak neurobila, parlament sa zíde na 30. deň po vyhlásení výsledkov volieb. Na ustanovujúcej schôdzi sa má voliť nové vedenie parlamentu.

Orosz si myslí, že sa podarilo zvládnuť priebeh volieb z organizačno-technického hľadiska i z hľadiska zákonnosti. Poďakoval sa približne 60.000 členom komisií aj pracovníkom Štatistického úradu SR, že zvládli svoje úlohy.