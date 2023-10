Predsedníctvo strany Hlas-SD zatiaľ nevylúčilo ani jeden z dvoch variantov prípadnej novej vlády. Rokovať bude strana najskôr s víťazom volieb, teda so stranou Smer-SD. Uviedol to predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Neformálne sa už stretol s lídrom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom. Pellegrini deklaroval zodpovedný prístup k rokovaniam, aby nedošlo k patovej situácii.

"Uvedomujeme si svoju pozíciu strany, bez ktorej nemôže vzniknúť žiadna vládna koalícia ani jedného typu. Preto budeme pristupovať k rokovaniam zodpovedne, tak aby vláda vznikla," zdôraznil Pellegrini s tým, že ak by sa Hlas-SD rozhodol ostať v opozícii, nastala by patová situácia a hrozili by opäť predčasné voľby.

V prípade neúspechu rokovaní s víťaznou stranou je Pellegrini pripravený sadnúť si za rokovací stôl aj s potenciálnou štvorkoalíciou. Podčiarkol, že ak by napokon vo vládnej koalícii došlo k "zvláštnemu konaniu", zmene priorít a porušovaniu koaličných dohôd, Hlas-SD je pripravený ju opustiť. Následne by sa v takom prípade podľa neho dala zložiť aj nová vláda na základe výsledkov volieb. Vidí v tom dobrý "blokačný mechanizmus".

Nateraz nekonkretizoval požiadavky strany ani personálne pozície, ktoré by chcela obsadiť.

VIDEO Tretie miesto vo voľbách obsadila strana Hlas-SD s 14,71% hlasov: