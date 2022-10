Vedenie Hlavného mesta sa ostro ohradzuje voči mailovej komunikácii spoločnosti CEDIS, ktorá bola ešte donedávna členom združenia firiem realizujúcich výstavbu električkovej tarte Bosákova-Janíkov dvor. Spoločnosť, ktorá už nie je členom združenia rozposlala všetkým mestským poslancom mail, v ktorom ich informuje, že vedenie mesta podpísalo podľa nich neoprávnene niekoľko dodatkov k pôvodnej Zmluve "Nosný systém MHD 2. časť Bosákova-Janíkov dvor" s dodávateľskou spoločnosťou ALDESA, ktorej výsledkom je navýšenie ceny o takmer 29 miliónov eur. CEDIS tvrdí, že v združení firiem to boli práve oni, kto boli ochotní pokračovať za pôvodných podmienok a pri zohľadnení nárastu cien o 10,3%, čo je maximálne navýšenie o 7,7 miliónov EUR. Dodatky s mestom boli podpisované bez ich vedomia a považuje ich za neplatné. Z toho dôvodu podala firma na mesto "trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu poškodzovania záujmov Európskej únie". Najväčšou hrozbou pre samosprávu by bolo, keby nám ju Brusel odmietol preplatiť.

Vedenie mesta to vníma ako jasnú antikampaň pred voľbami. "Z načasovania aj obsahu emailu je zrejmé, že primárnym cieľom je ovplyvniť voľby, iný dôvod jeho načasovania krátko pred moratóriom jednoducho nie je. Email navyše obsahuje klamstvá a tendenčné tvrdenia, ktoré sme už firme CEDIS aj médiám vyvrátili", reagovala Dagmar Schmucková, hovorkyňa bratislavského magistrátu.

List s "vyvrátením všetkých klamstiev" poslal magistrát aj ministrovi dopravy. "Pravdou naopak je, že odchod CEDISu a následné vylúčenie zo združenia zhotoviteľov bolo dôsledkom sporov vo vnútri konzorcia, keďže spoločnosť CEDIS si voči nim nebola schopná plniť svoje záväzky. Finančnú stratu, ktorú firma utrpela odchodom z konzorcia chce teraz zjavne získať na úkor mesta a na nátlak využíva posledné dni pred moratóriom volebnej kampane. Je to však priehľadný a účelový pokus poškodiť mesto", uviedla Dagmar Schmucková.

List spoločnosti zverejnil na sociálnej sieti Martin Kližan, ktorý sa uchádza o post starostu mestskej časti Petržalka a tvrdí, že "električka v Petržalke nebude" . Problémy magistrátu pri výstavbe pripustil aj Ján Hrčka, súčasný petržalský starosta, na rozdiel od svojho protikandidáta verí ale v dostavbu celej tarte.

"Ako som sa vyjadril už na začiatku roka, podľa mňa mohol magistrát s výstavbou v teréne začať aspoň o pár mesiacov, ideálne rok skôr. To, prečo sa tak ale nestalo, si ale hodnotiť netrúfam a odpovede poznajú len na hlavnom meste. Na druhej strane, keby magistrát tomuto problému čelil pred dvomi-tromi rokmi, situácia by bola z jeho pohľadu riešiteľnejšia, keďže by nebolo ohrozené externé financovanie z eurofondov. Verím, že primátor Vallo a jeho ľudia dokážu vyrokovať s Európskou úniou aj ministerstvom dopravy takzvané fázové financovanie projektu a električka bude preplatená z eurofondov, čím by rozpočet mesta neutrpel", povedal Ján Hrčka.

Ku kauze električkovej trate sa vyjadril aj mestský poslanec Ľuboš Krajčír. "Ak by vedenie hlavného mesta pristupovalo svedomito k tomuto projektu, tieto problémy a ohrozenie čerpania fondov by sme tu dnes nemali. Od roku 2018 nastúpil pan primátor a ak by sa projektu svedomito venoval so svojimi kolegami, tak dnes by sme električku púšťali do finále", tvrdí poslanec Ľuboš Krajčír.