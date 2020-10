Za herecké zásluhy získal Sean Connery od kráľovnej Alžbety II. rytiersky titul „sir“, a to v roku 2000. Posledné, 90. narodeniny oslávil v auguste tohto roku. Príčina smrti nateraz nie je známa, no Connery zomrel v spánku, vo svojom dome na Bahamách v hlavnom meste Nassau, uviedol jeho syn. „Už dlhší čas sa necítil dobre. Keď zomrel, rodina bola pri ňom,“citovala Jasona Conneryho televízia BBC. „Všetci sa z toho ešte spamätávame...“

VIDEO: Seana Conneryho fanúšikovia považujú za vôbec najlepšieho Bonda

Thomas Sean Connery sa narodil v škótskom Edinburghu 25. augusta 1930. Láska k domovine mu zostala až do smrti a patril k najznámejším lobistom za nezávislosť Škótska od Veľkej Británie. O jeho láske „k rodnej hrude“ svedčí aj fakt, že mal dve tetovania: na jednom bol nápis: „mama a otec“, na druhom: „Škótsko navždy“.

Sean Connery mal na dve tetovania: na jednom sa vyznával z lásky k rodičom, na druhom mal napísané: „Škótsko navždy“. Zdroj: Twitter

Connery ako 16-ročný vstúpil do námorníctva, o tri roky však pre zdravotné problémy odišiel. Živil sa rôzne: pracoval ako murár, plavčík a dokonca aj ako model, keďže sa vo vľonom čase venoval posilňovaniu. Bol aj nadšeným futbalistom a dokonca získal ponuku na kontrakt od klubu Manchester United.

Conneryho prvou väčšou úlohou bola snímka No Road Back z roku 1957, skutočný prielom však nasledoval až po tom, čo ho obsadili do sfilmovaných špiónskych románov iana Fleminga. Otec Jamesa Bonda bol pôvodne proti tomu, aby hral jeho postavu taký „prerastený Škót“, no nakoniec si Conneryho výkon tak zamiloval, že Bondov škótsky pôvod zakomponoval do ďalších kníh o agentovi 007.

Herec Sean Connery sa nadovšetko preslávil siedmimi filmami o Jamesovi Bondovi. Zdroj: Getty Images

Celkovo si Connery zahral slávneho britského sukničkára a agenta Jej Veličenstva sedemkrát. Po piatej bondovke chcel odísť, no keď jeho nástupca George Lazenby ako predstaviteľ Bonda zlyhal, vrátil sa k svojej najslávnejšej úlohe.

V roku 1989 ho magazín People menoval za najsexi muža sveta. Získal aj titul „najslávnejšieho žijúceho Škóta“.

Počas života sa nevyhol ani kontroverzii a musel sa brániť voči obvineniam z domáceho násilia. Kritiku tiež zožal po tom, čo vyhlásil, že niektoré ženy si „koledujú o výprask“.

Sean Connery stvárnil v Poslednej krížovej výpravy postavu Indyho otca. Zdroj: Twitter

VIDEO: TOP 10 filmov Seana Conneryho

VIDEO: Sean Connery vo filme Skala

