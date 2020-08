Pozoruhodný a charizmatický herec sir Thomas Sean Connery so škótskymi koreňmi dnes oslavuje už svoje 90. narodeniny. Počas života sa do povedomia fanúšikov zapísal hlavne ako legendárny predstaviteľ agenta 007 Jamesa Bonda. Jeho kariéru však odštartovalo predvádzanie plaviek v reklamách a kulturistické súťaže.

Najznámejší predstaviteľ filmového agenta Jamesa Bonda sir Thomas Sean Connery (90) toho počas svojho života stihol naozaj veľa. Herec sa pritom vypracoval z chudobných pomerov a práce sa nikdy neštítil. Počas veľkej hospodárskej krízy si dokonca privyrábal aj ako leštič rakiev či roznášač mlieka. Už ako 13-ročný odišiel zo školy a ako 15-ročný nastúpil k námorníctvu, po ktorom mu na tele ostali dve pamiatky v podobe tetovaní "Scotland Forever" a "Mum and Dad" z rokov strávených v britskej armáde. Posun v jeho živote nastal až v momente, keď sa zamiloval do body-buildingu, čo mu otvorilo dvere do sveta modelingu a reklám.

V roku 1950 sa ako 20-ročný dokonca umiestnil na 3. mieste v londýnskej súťaži Mr. Universe a prvýkrát si vyskúšal aj herectvo. Po prvých malých úlohách v divadlách, televízii a vo filmoch prišla v roku 1962 ponuka stvárniť Jamesa Bonda vo filme Dr. No a do roku 1983 sa Connery objavil v ďalších šiestich filmoch. Stvárnenie Bonda vynieslo jeho kariéru do závratnej výšky a otvorilo mu dvere k ďalším úspešným filmom.

Vďaka úlohe agenta sa stal vysnívaným idolom mnohých žien a muži sa mu túžili podobať. V roku 1989 ho časopis People dokonca označil za najsexi žijúceho muža. Connery, ktorý mal vtedy 59 rokov, zareagoval svojsky: "Nemyslím, že sú nejakí sexi mŕtvi muži alebo áno?" Sláva mu však nikdy nestúpla do hlavy natoľko, aby zišiel z morálnej cesty. Za svoj život sa oženil len dvakrát a so svojou druhou manželkou Micheline Roquebrune je šťastne ženatý už 45 rokov.

Okrem šoubiznisu však vo svojom živote dosiahol aj mnoho iných úspechov. Connery je odjakživa podporovateľom osamostatnenia sa Škótska, čo však nebránilo kráľovnej Alžbete II. v tom, aby mu v roku 1999 udelila rytiersky titul. V uplynulých rokoch sa herec stiahol viac do ústrania. Podľa zahraničných médií ho už dlhé roky trápia zdravotné ťažkosti spojené s dýchacími cestami, vredmi na žalúdku, ba dokonca ho v minulosti potrápili aj nádorové ochorenia.