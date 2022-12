Na červenom koberci sa tvária dokonalo a elegantne, no skutočnosť je úplne iná. Viete, ktorá hviezda sa nesprchuje každý deň a kto si skoro týždeň neumyl vlasy?

Tento zoznam vás možno prekvapí, pretože sú to tí najväčší fešáci Hollywoodu. V televízii vyzerajú upravení, no keby ste k nim prišli bližšie, zistili by ste, že až takí atraktívni nie sú...

Jake Gyllenhaal

Americký herec patrí k najväčším lámačom ženských sŕdc, avšak hygiene až tak neholduje. Priznal, že sa nesprchuje každý deň, pretože to neprospieva pokožke.

Jake Gyllenhaal Zdroj: profimedia

