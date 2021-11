Do filmového neba odišla počas uplynulého týždňa za svojimi kolegami aj krásna filmová sestra Winnetoua Nšo-či, herečka Marie Versini. Herečka sa však dožila krásneho veku 81 rokov, čo sa o jej hereckých kolegoch z legendárneho westernu povedať nedá. Tých totiž postretol tragický osud omnoho skôr.

Marie Versini ako filmová Nšo-či. Zdroj: Profimedia

Náčelník apačov Winnetou si na plátnach kín a čiernobielych obrazovkách starých televízií získal srdce snáď všetkých žien. Charizmatický herec Pierre Brice si tak vydláždil cestu ku sláve.

Winnetoua si zahral celkom v 11 filmoch. Pierre údajne často ľutoval, že pre nakrúcanie mayoviek prišiel o celý rad iných rolí. „Je to smutné, ale myslím to vážne. Po treťom pokračovaní som to mal nechať,“ tvrdil. Vďaka Winnetouovi však stretol svoju manželku Hellu Krekelovú (72), ktorá bola o 21 rokov mladšia a od mladosti patrila medzi jeho oddané fanúšičky. 6. júna 2015 vo veku 86 rokov Brice zomrel.

