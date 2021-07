Harry ešte stále nemá dosť! Britský princ plánuje na budúci rok vydať knihu pamätí, v ktorej sa podelí o chyby a poučenia zo svojho života. Kráľovskí experti však očakávajú, že jeho biografia bude plná obvinení jeho rodiny, najmä otca princa Charlesa, ktorý mu údajne pokazil celé detstvo. Harry však akosi pozabudol, že ani on nie je svätý...

"Nepíšem to ako princ, ktorým som sa narodil, ale ako muž, ktorým som sa stal," povedal Harry o svojej knihe, ktorá má vyjsť v roku 2022. Podľa kráľovských expertov však zostáva otázkou, čo všetko sa Harry rozhodne vytiahnuť zo svojej minulosti a čo nie. Pozrime sa na päť najväčších škandálov, ktorými sa vo svojej knihe s najväčšou pravdepodobnosťou nepochváli.

Nahý princ v LA

Čo sa stane vo Vegas, to tam zostane... len či naozaj! V roku 2012 sa Harry objavil azda na všetkých titulných stranách časopisov. Počas svojho výletu v Las Vegas sa odviazal akosi viac, než by sa na princa patrilo a v spoločnosti krásnych dám si užíval úplne nahý. Ako informuje denník The Sun, nasledujúce ráno prišiel Harrymu účet za predchádzajúcu noc vo výške 30-tisíc libier, ktorý údajne nikdy nezaplatil.

Harry priznal, že v mladosti smútok zaháňal divokými večierkami, experimentoval s marihuanou a nadmerným pitím alkoholu. Po divokom večierku v Las Vegas mu britské noviny venovali všetky titulné strany. Zdroj: archív

