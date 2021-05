FOTO Archie (2) rastie ako z vody: Princ Harry zverejnil rozkošné zbery a pozrite, čo prezradil ×

Princ Harry sa podelil o niekoľko nových klipov svojho dvojročného syna Archieho Harrisona vo svojej dokumentárnej sérii o duševnom zdraví The Me You Can't See. Archie, ktorého Meghan s Harrym schovávajú pred médiami od narodenia, za uplynulé obdobie poriadne vyrástol a podľa Harryho slov sa mu dokonca aj rozviazal jazyk.