Vojvodkyňa Kate je manželkou princa Williama už viac ako 10 rokov. Matka rozkošného princa Georgea, Charlotte a Louisa to spočiatku v kráľovskej rodine nemala jednoduché. Už teraz čerstvá štyridsiatnička a budúca "matka kráľovná" prejavuje svoje emócie naplno a na nič sa nehrá. V minulosti sa jej však zopár záberov poriadne vypomstilo a jej povestné grimasy zachytené na paparaci fotografiách ju budú prenasledovať už do konca života.

Tri portréty vojvodkyne Kate, ktoré zverejnil palác k jej 40. narodeninám, zožali mimoriadny úspech. Po 10 rokoch v kráľovskej rodine vyzerá stále neuveriteľne mlado, z tváre jej srší radosť zo života, no zároveň aj úcta, rešpekt a noblesa. Anglické médiá, ktoré dennodenne informujú o novinkách zo sveta britskej kráľovskej rodiny, považujú po odchode princa Harryho a jeho manželky Meghan Markle do Spojených štátov Kate za budúcnosť britskej monarchie. Fanúšikovia z celého sveta ju milujú nielen pre jej výzor či reprezentatívne správanie. Kate zostala aj po 10 rokoch v rodine "ľudskou bytosťou", ktorá svoje emócie prejavuje naplno. Niektoré jej grimasy sa preto už navždy zapíšu do kroniky britskej kráľovskej rodiny!

Paparaci ju prenasledovali na každom kroku a striehli, kedy urobí akúkoľvek chybu. Zdroj: archív/instagram

Azda najviac vtipných záberov pochádza práve z obdobia, keď ešte len randila s princom Williamom. Kate bola v tom období ešte len študentkou, ktorá vymetala jeden večierok za druhým a taktiež nepohrdla ani pohárom dobrého vína.

TOP 5 NAJVTIPNEJŠÍCH GRIMÁS NÁJDETE VO VIDEU