Vianočný pozdrav najobľúbenejšieho kráľovského páru pochádza z letnej dovolenky v Jordánsku. Kate, William a ich deti George, Charlotte a najmenší Louis pózujú na fotografii v letnom oblečení a na zábere nie je nič, čo by pripomínalo klasickú vianočnú atmosféru. Okrem toho si však fanúšikovia všimli ešte jednu zvláštnosť.

Princezná Charlotte vyzerá na zábere takmer rovnako ako matka princa Williama a princa Harryho princezná Diana. Fanúšikovský instagramový účet @loveprincessdiana zverejnil zábery Diany z roku 1967, keď mala iba 6 rokov a porovnal ich so súčasnou fotografiou malej Charlotte. Nielenže sa obe na záberoch tvária rovnako, ale taktiež majú takmer identické črty tváre.

Delighted to share a new image of the family, which features on this year’s Christmas card 🎄 pic.twitter.com/aHFIhSfVXx