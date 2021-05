TOP 10 vecí z ROZHOVORU s princom Harrym: Desivé spomienky na Dianu a prečo sa Meghan nezabila? ×

Ak ste si mysleli, že princ Harry povedal všetko podstatné v prvom rozhovore s americkou moderátorkou Oprah, mýlili ste sa. Vojvoda zo Sussexu si nechal to najlepšie nakoniec a v dokumentárnom seriáli s názvom Me You Can't See o duševnom zdraví porozprával veci, ktoré sa budú kráľovnej počúvať len veľmi ťažko!