Vojvodkyňa Kate sa vydala na návštevu skautského oddielu v Londýne. Aby medzi mladými skautmi nevyčnievala, obliekla si hnedé nohavice, čižmy a vestu so skautským britským šálom. Kate sa rozhodla pre návštevu tohto tábora najmä pre pandémiu koronavírusu, ktorá im škrtla väčšinu aktivít. Vojvodkyňa bola zvedavá, aké majú detičky náhradné aktivity.

Po príchode do tábora si dala ochranné rúško z tváre dole a snažila sa dodržiavať preventívne odstupy. Kate si deti okamžite obľúbili a s vojvodkyňou si dokonca spravili pahrebu, nad ktorou si upiekli cukríky marshmallow, ktoré potom s chuťou zjedli. Vojvodkyňa bola medzi malými deťmi uvoľnená viac ako zvyčajne, o čom svedčí aj to, ako sedela pri ohni. Kolená mala od seba a podopierala sa o ne lakťami. Keby to videla kráľovná, určite by bola zhrozená, aj keď nejde o žiadne veľké porušenie kráľovských pravidiel.

Vojvodkyňa sa v súčasnosti pripravuje na svoju veľkú životnú rolu. Svojho princa si brala s tým, že jedného dňa sa rovnako ako jeho babička Alžbeta II. stane aj on hlavou britskej monarchie a z Kate sa tak stane kráľovná. Faktom však zostáva, že napriek tomu, že ju všetci budú jedného dňa oslovovať kráľovná, technicky kráľovnou nikdy nebude. Pravdepodobne však získa titul kráľovná manželka.

