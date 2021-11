Speváčka Madonna má síce už 63 rokov, no na sociálnej sieti Instagram sa po podstúpení plastických operácií prezentuje ako 20-ročná mladica. Aby to nestačilo, rozhodla sa v poslednom čase trošku pritvrdiť a na jej Instagrame sa objavili ešte kontroverznejšie fotografie.

Fľaša alkoholu počas cvičenia či obrovský nôž priložený k hrdlu? Zdá sa vám to ako extrémny spôsob sebaprezentácie na sociálnej sieti? Speváčke Madonne, ktorú na Instagrame sleduje takmer 17 miliónov ľudí, to pripadalo ako skvelý nápad.

Speváčka sa tak fanúšikom pochválila bizarnými zábermi, pri ktorých ostáva rozum stáť. "Umenie nie je mŕtve, ak máte silu bojovať za to, v čo veríte! Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporovali a spali na pohovkách a pracovali dlhé hodiny zadarmo, všetkým za podporu madam X, ktorá tu nie je len na to, aby rušila pokoj, ale aby aj udržiavala umenie živé," uviedla speváčka ku kontroverznému záberu, na ktorom má k hrdlu priložený obrovský nôž. Čo poviete, pripadá vám to ako umenie?

Prečítajte si tiež: