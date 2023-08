"Asi som nepoužila dosť opaľováku," zasmiala sa sama na sebe spálená nešťastnica Leni Klum (19). Mladučká modelka sa takto "doriadila" na dovolenke v Mexiku a odvážne zábery zavesila na Instagram.

Leni Klum - nastajlovaná je nádherná. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cdn3w88ILAS/

V šľapajách krásnej Heidi sa rozhodla vydať v roku 2020, keď mala len 16 rokov. Objavila sa spolu s mamou na titulke nemeckého časopisu Vogue a odvtedy ju svet módy zbožňuje. Zažiarila v niekoľkých kampaniach Dior Beauty a je tvárou značky luxusnej spodnej bielizne Intimissimi.

Ku kampani, v rámci ktorej 16-ročná Leni pózovala so svojou mamou len v podprsenke a nohavičkách, sa vyjadrilo veľa kritikov.

Fotenie Heidi Klum s dcérou pre značku Intimissimi. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CjqqCFToexg/

Slávna dcérka priznala, že je sama za seba s výsledkom veľmi spokojná. A to je najdôležitejšie... „Mám z tej kampane radosť. Veľmi som si v ten deň s mamou užila. Myslím, že tie fotky sa naozaj podarili a veľmi nás to bavilo,“ uzavrela podľa portálu Page Six celú záležitosť.

Podľa mnohých takéto sexi rodinné fotenie prekročilo hranice. Treba však uznať, že na obálke Vogue im to spolu sekne!

Prečítajte si tiež: