Modelka Heidi Klum (49) opäť šokovala verejnosť. Potom, čo s manželom Tomom Kaulitzom (33) vyrazila na futbalový zápas Bayernu, obohacovala svoj Instagram podnapitými videami, na ktoré by žena v jej veku hrdá byť veru nemala.

Svetoznáma modelka Heidi Klum vyrazila so svojím manželom na zápas medzi Bayernom a Lipskom. Ako slávna celebrita mala možnosť sledovať duel na mníchovskom štadióne z VIP zóny. Spôsob, akým však svoju ctenú návštevu prezentovala, nebol úplne šťastný a najmä nie vhodný.



Ako by sa dalo predpokladať, žena v jej veku by mala mať určite úroveň, no opäť pomocou svojho prejavu dokázala, že mlčať je niekedy zlato. Ako neskôr upozornil web Bild Sport, pod alkoholovým opojením rozdávala na sociálnych sieťach múdrosť, ktorá sa v danej chvíli úplne nehodila a viacerých fanúšikov mohla poriadne rozohniť.



U modelky sme viac-menej zvyknutí na správanie, ktoré často hraničí so slušnosťou, tentoraz to však trochu prehnala.

Posmešné video, ktoré dehonestovalo tím či trénera, jej určite viacerí schvaľovať nebudú. Správanie Heidi a jej manželka vzbudilo poriadny rozruch nielen u fanúšikov, ale aj u ľudí, ktorí sa v čase zápasu vo VIP zóne štadióna nachádzali a svojimi "vtípkami" na adresu ľudí na zápase si určite nepomohla.

Modelka Heidi Klum (49) opäť šokovala verejnosť. Potom, čo s manželom Tomom Kaulitzom (33) vyrazila na futbalový zápas Bayernu, obohacovala svoj Instagram podnapitými videami, na ktoré by žena v jej veku hrdá byť veru nemala. Zdroj: instagram

Anketa Myslíte si, že jej správanie bolo cez čiaru? Áno 100% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný



Na sociálnych sieťach sa neskôr pod videom začali vynárať komentáre nabrúsených fanúšikov, ktorí s jej správaním mali značný problém. Niektorí jej doslova odporúčali, aby radšej alkohol vôbec nepila. Či však si ich rady zoberie k srdcu, uvidíme časom.



Prečítajte si tiež: