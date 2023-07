30-ročná Tori Kelly nie je v hudobnom biznise žiaden nováčik. Ako speváčka aj skladateľka si v roku 2019 odniesla ceny Grammy za najlepší gospelový album a najlepší gospelový výkon/skladbu a v roku 2015 vyhrala cenu Billboard Women in Music Breakthrough Artist Award. Teraz však jej fanúšikov vystrašila smutná správa.

Tori Kelly bojuje v nemocnici o život. Zdroj: Amanda Edwards

Ako informoval portál TMZ, Tori bola v nedeľu večer so svojimi priateľmi na večeri v centre LA, keď sa jej z ničoho nič rozbúchalo srdce, čoho následkom odpadla. Zdroj blízky speváčke pre portál uviedol, že Toriini priatelia sa chceli uistiť, že ju neodvezú do nemocnice v centre mesta a namiesto toho ju odvezú do Cedars-Sinai – jednej z prominentných nemocníc v krajine – a tak ju vyniesli von, naložili do vozidla a namiesto volania záchranky rýchlo odviezli do nemocnice.

"Dozvedeli sme sa, že Tori dostáva starostlivosť na JIS-ke, lekári objavili zrazeniny v Toriiných nohách a pľúcach. Stále pracujú na tom, aby zistili, či sú nejaké zrazeniny aj okolo jej srdca. Speváčka bola počas hospitalizácie v bezvedomí," uviedol zdroj a dodal, že zdravotný stav speváčky je skutočne vážny.