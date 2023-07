Mick mal len 19 rokov, keď založil skupinu Rolling Stones, no vo svojom búrlivom životnom štýle nepoľavil dodnes. A to napriek tomu, že „zhumpľovaný“ šoumen má na chrbte už osem krížikov. A že má stále energie na rozdávanie, potvrdzuje aj jeho súkromný život, azda jediná vec, ktorá je ešte bohatšia – a divokejšia – než jeho hudobná kariéra.

BIANCA MACIAS a MICK JAGGER na ich svadbe 12. mája 1971. Zdroj: https://theblacktux.com/

Jagger stihol splodiť 8 detí s 5 rôznymi ženami, pričom aktuálne randí s baletkou Melanie Hamrick, ktorá je od neho o 44 rokov mladšia. Mickov najnovší potomok sa narodil len pred siedmimi rokmi, a hoci je pre lídra „stounov“ vek iba číslo, bude zázrak, ak syna Deverauxa vôbec odprevadí na vysokú školu.

Množstvo detí, samozrejme, sprevádza aj množstvo žien. Do ženenia sa príliš nehnal, zato milenky striedal ako na bežiacom páse.

Kolotoč mileniek

Bez ženy nedokázal do roku 1994 vydržať ani chvíľu, zatiaľ čo s jednou randil, ďalšej už liezol pod sukňu. Výsledkom bol 30-ročný kolotoč plný nevery, rozchodov a vášnivých nocí, často v sprievode drog. V jeho posteli sa vystriedali krásky ako Marianne Faithfull, ktorú podvádzal s Marshou Hunt. Tá mu porodila jeho prvé dieťa, no poďakovaním za potomka bola len ďalšia nevera s Biancou Jagger, ktorá mu porodila druhé dieťa.

Jerry Hall porodila Mickovi 4 deti. Zdroj: Profimedia

A, samozrejme, aby drsný rocker neprerušil svoje posteľové turné, matku svojho druhorodeného potomka podviedol s modelkou Jerry Hall. Tá mu počas ich vzťahu od roku 1977 do roku 1999 porodila štyroch potomkov. Sexi modelku však napokon podviedol hneď s dvoma ženami: Lucianou Gimenez a Carlou Bruni.

Dnes je už síce spevák „čistý“, no nikto by nestavil na to, že pokiaľ ide o lásku, Jagger našiel v Melanie konečne tú pravú. S Melanie sú síce zasnúbení, no ktovie, či sa Jaggerovi nezapália lýtka znovu. Pri jeho majetku odhadovanom na 500 miliónov dolárov, je však život po boku casanovu malou daňou za luxus.

