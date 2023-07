Táto dnes už 17-ročná reality hviezda sa preslávila, keď bola ešte ako dieťa v seriáli Toddlers and Tiaras, predtým, ako v roku 2012 spolu so svojou rodinou založila vlastnú reality šou Here Comes Honey Boo Boo.

ŽIVITEĽKA RODINY : Jej víťazstvá v súťažiach krásy a reality šou zabezpečovali prítok peňazí do rodiny. Zdroj: Profimedia

Lenže všetko sa zvrtlo. Rodičov Alany začali kritizovať pre zlú výchovu, neexistovali totiž pravidlá a podstatnú časť jej jedálnička tvorili hranolčeky a čokoládové tyčinky. Rodičia pili. Divákom tiež začala prekážať búrlivá minulosť mamy June i to, že každá z jej štyroch dcér má iného otca, pričom traja z nich sedeli vo väzení. Len málokto vedel, že krehká Alana sa už v takom mladom veku musela okrem svojho vzhľadu vyrovnať aj s alkoholizmom a drogovou závislosťou svojej matky.

Ťažké depresie a nepodarená matka

Alana sa nakoniec stiahla do úzadia a liečila si svoju zranenú psychiku. Ako tínedžerka trpela depresiami a dokonca sa na seba nedokázala pozrieť do zrkadla. Na psychickom zdraví jej nepridalo ani to, keď polícia zatkla partnera jej matky za prechovávanie drog, pričom sa skloňovalo aj domáce násilie. Niekdajšiu hviezdu si tak pod ochranné krídla vzala jej staršia sestra s manželom.

Alana Thompson, známa ako Honey Boo Boo, mala nakoniec vlastnú reality šou. Zdroj: TLC

Dnes sa Alane už darí omnoho lepšie. Už 28. augusta oslávi svoje 18. narodeniny a aktuálne sa pripravuje nastúpiť na vysokú školu. „Som pripravená. Myslím si, že to bude určite iná cesta, ale myslím si, že som na to pripravená," uviedla niekdajšia detská hviezda. Alana si navyše vybrala ušľachtilý študijný odbor. „Budem študovať za novorodeneckú sestru na Regis University v Denveri v Colorade,“ prezradila Alana pre portál ET.

Jediné, čo sa Alane stále nedarí, je schudnúť. Aj dnes je totiž rovnakou bacuľkou ako v časoch jej detskej slávy. Napriek tomu sa Honey Boo Boo teší veľkej priazni fanúšikov. Na sociálnej sieti Instagram ju sleduje vyše milióna fanúšikov.