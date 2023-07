Vďaka sérii filmov o Vinnetouovi a jeho priateľovi Old Shatterhandovi sa z Karin Dor stal sexsymbol 60. rokov. Hoci sa objavila vo viacerých mayovkách, krásnu Indiánku Ribannu si zahrala iba v snímke Vinnetou - Červený gentleman. Práve úspech rolí v príbehoch o divokom západe jej otvoril cestu medzi hviezdy strieborného plátna a zahrala si aj Bond girl v jednom z filmov so Seanom Connerym.

Spolupracovala aj s legendárnym režisérom Alfredom Hitchcockom, ktorý ju obsadil do trileru Topaz. Posledný film nakrútila v roku 2006, no nechýbala ani na nemeckých divadelných doskách či v televíznych seriáloch.

No boli to práve 60. roky, ktoré Dor okrem slávy a úspechu priniesli aj celý rad tvrdých rán. Rozviedla sa so svojím manželom, v rovnakom čase jej zomreli obaja rodičia a len krátko potom ochorela na rakovinu. S Reinlom mala svojho jediného syna Andreasa, ktorý však matku nenávidel. Dala prednosť kariére pred starostlivosťou o rodinu a výchovu syna zverila príbuzným. Ten jej to nikdy nezabudol a o styk s vlastnou matkou nemal najmenší záujem.

Karin Dor v bondovke po boku Seana Conneryho. Jej krása bola povestná. Zdroj: moviestillsdb.com

Osudným sa jej napokon stala obyčajná prechádzka v Tirolsku. Na dovolenke ju nechtiac zrazila na zem žena, ktorá do nej vrazila kočíkom. Herečka upadla dozadu na betón a rozrazila si hlavu. Štvorcentimetrovú ranu jej zošili v nemocnici, kde jej neobjavili známky otrasu mozgu alebo vnútrolebečného zranenia. Dor asi na hodinu stratila pamäť. Vážne problémy sa objavili, keď sa rozhodla ďalej hrať – bola často unavená a bolela ju hlava. Postupom času pred smrťou v roku 2017 prišla aj o motorické schopnosti.