Meghan sa na pohrebe princa Philipa nezúčastnila pre pokročilé štádium tehotenstva, cestovať do Londýna jej neodporučili ani lekári. Briti si však napriek tomu myslia svoje a nad jej odôvodnením len krútia hlavami. Keď totiž čakala malého Archieho, pripravila mu obrovskú oslavu v New Yorku, kam odcestovala pred dvomi rokmi taktiež v pokročilom štádiu tehotenstva. A to len tri mesiace predtým, než porodila Archieho. "Vtedy to išlo a teraz nie?" pýtali sa nahnevaní Briti. Ako však na najnovších fotografiách priamo z Los Angeles vidieť, Meghan bola počas neprítomnosti Harryho matkou na plný úväzok.

Vojvodkyňu zachytili paparacovia práve v čase, keď niesla Archieho do škôlky. Synčeka si držala pevne na rukách a na tvári mala nasadené ochranné rúško. Oblečený mala športový kabátik značky Cuyana v hodnote 340 eur a na nohách mala obuté biele topánky značky Valentino, ktorých cena sa pohybuje od 700 eur vyššie.

Celá rodinka pokope. Zdroj: Profimedia.sk

Vymódená Meghan držala na rukách svojho syna napriek tomu, že z fotografií je jasné, ako sa za ten čas zaguľatila. A Archie už tiež nie je ten malý chlapček, ktorého si pamätáme z posledných fotografií. Na koho sa podľa vás podobá viac?

