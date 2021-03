Abdikácia Eduarda VIII.

Prvý veľký škandál v novodobej histórii zažila britská kráľovská rodina v roku 1936. Vtedajšiemu kráľovi Eduardovi VIII. učarovala v tom čase dvakrát rozvedená Američanka Wallis Simpson. Kráľovo želanie oženiť sa so ženou, ktorá mala dvoch žijúcich bývalých manželov, mohlo spôsobiť ústavnú krízu v Spojenom kráľovstve. Veď si len predstavte, akoby to vyzeralo, keby sa kráľovná Alžbeta vzdala trónu pre iného muža. Tvrdohlavý kráľ Eduard nakoniec v decembri 1936 abdikoval a so svojou jedinou láskou sa oženil po šiestich mesiacoch. Na tróne ho potom vystriedal jeho mladší brat princ Albert, otec súčasnej kráľovnej Alžbety II.

Keď sa princ po smrti svojho otca Juraja V. stal kráľom a titulovali ho za Eduarda VIII., po desiatich mesiacoch abdikoval. Vybral si lásku pred zodpovednosťou voči krajine a spôsobil doslova škandál. Wallis Simpson a princ Eduard spolu zostarli vo Francúzsku. Zdroj: reprofoto Youtube

O ďalších škandáloch si prečítate na druhej strane >>>