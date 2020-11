Život princeznej Diany nebol taký krásny, ako sa na prvý pohľad mohlo zdať. Po dlhých rokoch od jej smrti už neostalo veľa nevypovedaných tajomstiev, no napriek tomu sa k divákom v najbližších dňoch dostanú detaily z jej života, o ktorých nemal nikto vedieť.

Diana Spencerová bola pred svadbou s princom Charlesom pomerne šťastným dievčaťom z dobrej rodiny. Po svadbe a presťahovaní sa do Buckinghamského paláca sa však jej život otočil na ruby. Princeznú Dianu neustále prenasledovali paparacovia a novinári. Vzťah s Charlesom, ktorého srdce vždy patrilo inej žene, nebol tiež jednoduchý a princezná sa tak často cítila veľmi osamelo. Ruka v ruke so samotou, manželskými problémami a psychickým úpadkom prišla aj porucha príjmu potravy, o ktorej sa v tom čase iba šepkalo.

Princ Charles a princezná Diana. Zdroj: Twitter/Netflix

Tvorcovia populárneho seriálu Koruna na strímovacej televízii Netflix však zašli omnoho ďalej. Aby vytvorili autentickú postavu princeznej Diany, nebáli sa vytiahnuť na verejnosť nechutné detaily z jej života vrátane choroby, ktorá ju roky trápila a pre ktorú hladovala. Podľa novej série kráľovskej drámy Koruna sa u princeznej vyvinula porucha stravovania po zasnúbení s princom Charlesom. Tvorcovia zašli tak ďaleko, ako len mohli. V niekoľkých záberoch totiž vidieť doslova všetko.

Zvracanie aj prejedanie sa

Keď sa jej manželstvo s následníkom trónu v seriáli rozpadá, Dianu, ktorú hrá 24- ročná Emma Corrin, vidieť, ako viackrát násilne vracia na toalete. Nepríjemné zábery a detaily z Dianinho života znepokojili aj samotných tvorcov seriálu, ktorí sa napokon rozhodli umiestniť do konkrétnych epizód varovanie, ktoré nepoužili ani pri hrôzostrašnejších scénach so samovraždou, vojnou či ďalších. Varovanie je na začiatku troch z desiatich epizód, ktoré sa vzťahujú na obdobie rokov 1979 až 1990. Píše sa v ňom: „Nasledujúca epizóda obsahuje scény s poruchou stravovania, ktoré by na niektorých divákov mohli pôsobiť znepokojujúco.“

Princezná Diana Zdroj: Profimedia

Podľa zdroja pre britský The Sun je to bezprecedentný krok tvorcov drámy. Koniec koncov, v minulosti predstavovali vojnové scény či samovraždu a nová séria bude dokonca obsahovať teroristický útok. "Nikdy sa však nerozhodli vydať varovanie pred týmito potenciálne rušivými obrazmi. Je to odraz toho, ako sú snímky explicitné a ako citlivo s nimi zaobchádzajú,“ dodal zdroj.

Na zosnulej Diane v snímke vidieť, že je čoraz osamelejšia a nešťastnejšia po tom, čo sa presťahovala do Buckinghamského paláca pred svadbou s princom Charlesom v roku 1981, ktorého v nadchádzajúcej štvrtej sérii stvárni Josh O'Connor (30). V znepokojujúcich scénach bude osamelá Lady Di tiež vyjedať pudingy pred tým, ako vstúpi do kúpeľne a zapne kohútiky, aby zakryla zvuk svojej choroby. Znepokojujúce momenty sa objavia aj v ďalších dvoch epizódach, vrátane jednej, v ktorej Charles vletí do žiarlivého hnevu po tom, čo sa Diana počas kráľovskej cesty po Austrálii ukáže viac populárna ako princ z Walesu.