Nebyť hrozivej autonehody v roku 1997, kráľovná sŕdc, britská „princezná“ Diana Spencer († 36), by sa 1. júla dožila 59. narodenín. Ktovie, čo by povedala na súčasnú rodinnú situáciu. Charles je už polovicou zadku na tróne a Harry v Los Angeles...

Exmanželka budúceho britského kráľa Diana zahynula tragicky v jednom z parížskych tunelov, keď s milencom Dodim unikali v limuzíne dotieravým papparazzom. Smrť aristokratky, známej svojím dobrým srdcom a vďaka bohatej charitatívnej činnosti, vtedy svetom otriasla. Dnes už detaily tejto tragédie pozná asi každý. Ako však Diana prežila svoje posledné narodeniny?

Vtedy ešte malý chlapec Harry mamičke pri posteli zaspieval a čakali ju tiež čerstvé kvety. Deň si užila v rodinnom kruhu, večer ju však čakali povinnosti v podobe dobročinnej akcie v londýnskej Tate Gallery. Na sebe mala dnes už pamätné čierne korálkové šaty, ktoré dostala ako darček k sviatku. Pôvodne mala mať oblečené niečo iné, no outfit sa jej natoľko zapáčil, že si ho hneď večer obliekla.

A možno sa jej ani tak nepáčili šaty ako rebelská myšlienka, ktorá sa za nimi ukrývala. Príslušníci kráľovskej rodiny sa totiž nemôžu obliecť do čiernej, pokiaľ nejde o smútočnú udalosť. Diana tak zjavne neoslávila len svoje narodeniny, ale aj slobodu po rozvode s Charlesom. Oficiálne už síce do Alžbetinho klanu nepatrila, no stále bola matkou Williama, budúceho kráľa, ktorý raz vystrieda svojho otca.

Diana v roku 1997 na dobročinnej akcii v londýnskej Tate Gallery. Zdroj: Getty

V poslednom roku života tiež Lady Di nafotila sériu záberov pre svetoznámy magazín Vanity Fair. Na fotkách vyzerá nádherne, možno vôbec najkrajšie z celej svojej histórie.

