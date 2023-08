Legenda francúzskej kinematografie oslavuje 60 rokov. Emmanuelle Béart, ktorej krása oslnila svet, sa nahá fotila na titulné stránky magazínov a hrala po boku svetoznámych hercov. No aj ona podľahla kúzlu plastických operácií, ktoré dnes už ľutuje, a, žiaľ, dnes z jej prirodzenosti nezostalo nič.

Emmanuelle patrí medzi filmové veteránky svetovej kinematografie a s titulmi Manon des Sources, Mission: Impossible či Krásná hašteřilka aj medzi mimoriadne cenené a talentované hviezdy. V pondelok (14. 8.) oslávila okrúhle 60. narodeniny, pri pohľade na ňu sa však toto číslo zdá priam neuveriteľné.

Krása Emmanuelle Béart oslnila svet. Zdroj: Profimedia

Slávna francúzska diva sa niekoľko rokov pokúšala zastaviť starnutie, ale svoje rozhodnutia už dávno oľutovala. Emmanuelle podstúpila svoj prvý zákrok vo veku 27 rokov. Dala si zväčšiť pery. Hoci to nepotrebovala, stále túžila po plnších perách. Žiaľ, zákrok nebol úspešný.

Emmanuelle v roku 2003. Zdroj: Getty Images

„Ale ja som bola so svojimi perami spokojná, len som to nemala robiť," vysvetlila. Dnes sa Emmanuelle otvorene stavia proti plastickým operáciám. Herečka však podstúpila aj iné úpravy, ktoré vidieť na jej očiach a lícach, píše portál The Daily Star.

Emmanuelle a Tom Cruise vo filme Mission: Impossible (1996). Zdroj: Profimedia

Blondínka s plachými očami, plnými perami a neposednými vlasmi bola často prirovnávaná k Brigitte Bardot, čo sama veľmi neobľubovala. Napriek tomu sa úlohe sexsymbolu nebránila.

Legenda francúzskej kinematografie oslavuje 60 rokov. Zdroj: Profimedia

V roku 2003 si ju vybrali na obálku časopisu Elle, kde ako 40-ročná pózovala nahá. Týmto činom dosiahla neslýchaný rekord, keďže celý náklad 550-tisíc kusov bol vypredaný v priebehu troch dní. Viac záberov slávnej herečky si pozrite v galérii.

