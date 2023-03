Herec Tom Cruise (60) je síce s Katie Holmes (44) rozvedený už niekoľko rokov, no o ich spoločnú dcéru Suri (16) nejaví žiadny záujem. Naposledy sa s ňou stretol, keď mala sedem rokov, a údajne je za všetkým jeho scientológia.

Hviezdny rozvod bol údajne v roku 2012 zapríčinený faktom, že herečka Katie Holmes nebola veriaca a odmietala akékoľvek praktiky scientológie. V tom čase vyšli na povrch drastické informácie o jej pôrode, ktorý musela absolvovať v úplnej tichosti. Nebolo to však jediné, čo ju znepokojovalo.

Základom viery scientologickej cirkvi sú myšlienky založené na mimozemských konfederáciách a na viere v mimozemský pôvod človeka. Hoci ide o uznanú cirkev, kritici majú k jej praktikám pripomienky preto, že členov núti opustiť svoju neveriacu rodinu, berie od svojich klientov astronomicky vysoké poplatky a vyžaduje úplnú nekritickú oddanosť. To bol údajne aj prípad Toma Cruisa.

Nicole Kidman a Tom Cruise. Scientologická viera stála údajne aj za ich rozvodom. Zdroj: Getty Images

Dôvodom, prečo herec odstrihol aj svoju dcéru, má byť práve to, že ani jeho bývalá manželka, ani dcéra nezdieľajú rovnakú vieru. To, že herec patrí k fanatickým nasledovateľom scientológie, nie je žiadna novinka, no podľa českého denníka bývalí scientológovia tvrdia, že má nariadené vyhýbať sa Katie a Suri ako neveriacim.

Herečku Katie Holmes vídať v uliciach New Yorku v takýchto „nenápadných“ outfitoch. Z mejkapu a úpravy vlasov si veľkú hlavu nerobí. Zdroj: Profimedia

Vysokopostavená bývalá členka cirkvi Samantha Domingo, nevesta operného speváka Placida, v roku 2019 povedala: „Nemôžete byť antiscientológ, ak ste súčasťou Tomovej rodiny, budete odpojení – pozrite sa na jeho dcéru Suri.“