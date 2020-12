Dokonalá aj po 50-ke, ale žeby jej strácala vkus? Jennifer Aniston (51) počas svojej hereckej kariéry skrášlila desiatky magazínových tituliek a každý časopis, ktorý vo svete módy niečo znamená, ju mal na obale minimálne raz. Pamätný je napríklad moment, keď sa predstaviteľka Rachel zo seriálu Priatelia predviedla v magazíne Interview, no reakcie fanúšikov boli... rozpačité.

Vyzerá tam ako motocyklová mama! Takýto ohlas zrejme inak dokonalá Jennifer neočakávala, keď na sbea navliekala vysoké čižmy a koženú bundu. Ťažko povedať, čo fanúšikom prekážalo viac: skutočnosť, že nemá nohavice, alebo to, v akej divnej póze sa nachádza. Pračudesný pohľad je len čerešničkou na torte.

Titulka magazínu Interview sa tak zrejme zapíše do osobnej histórie herečky ako tá najmenej podarená. Kritika však zožala aj priamo Jennifer, a to za svoju údajnú pokryteckosť. Známy britský komentátor Pierce Morgan Aniston kritizoval za to, že pred médiami rozpráva o tom, ako šoubiznis šikanuje ženy a núti ich, aby boli chudučké, a na druhej strane pretŕča svoje „kosti“ za sklom novinových stánkov.

Pred objektívom sa cíti ako doma: Slávna herečka Jennifer Aniston má na konte množstvo úžasných a najmä pikantných záberov. Zdroj: Twitter

Dve veci sú však isté: prvá, že svoje najnovšie fotky si Jennifer asi doma na stenu nezavesí, a druhá, že aj napriek najnovšiemu nepodarku vyzerá na svoj vek neskutočne. A, koniec koncov, jeden prešľap ešte kráľovnú o pomyselnú korunku nepripraví.

Takže, Jennifer, rozhodne nezúfaj!

Jennifer Aniston na odovzdávaní cien SAG Awards Zdroj: Getty