Namiesto výstrihu obrovský šperk! Bella Hadid stavila tentoraz na klasiku a na filmovom festivale sa objavila v obyčajných čiernych šatách s obrovským výstrihom. Aj keď by to nebolo prvý raz, čo by Bella ukázala všetkým na obdiv svoje prsia, tentoraz sa rozhodla pre zmenu. Odkrytý dekolt jej tematicky zdobil obrovský zlatý náhrdelník v tvare pľúc, ktorý jej zakryl odhalené prsia.

Belle robili na červenom koberci spoločnosť aj kolegyne z brandže. Na premiére filmu Three Floors (2021) sa ukázala aj modelka Victoria's Secret Tailor Hill, ktorá zvolila o čosi menej formálnejší outfit. K zelenej navrstvenej sukni, ktorá jej odhaľovala vyšportované nohy, si obliekla bielu košeľu, ktorú si zviazala tesne pod prsami. Čo sa týka obrovského výstrihu, paparaci nedokázali ani na sekundu spustiť oči z nádhernej Salmy Hayek, ktorá sa obliekla do kráľovskej modrej. V šatách neukázala iba dokonale tvarovanú postavu, ale aj obrovské prsia, ktoré sa jej drali von z výstrihu.

Keď sa už zdalo, že na červenom koberci sa to hmýri výlučne vyzývavými outfitmi, objavila sa herečka a speváčka Vanessa Paradis. Rodená Francúzka na rozdiel od ostatných stavila na eleganciu a oblečené mala nádherné ružové šaty s volánikmi, v ktorých omladla minimálne o 10 rokov.

