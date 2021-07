MÓDNA POLÍCIA z Cannes: Sexi modelky, HOLÉ PRSIA a horúce BOZKY Jodie Foster s manželkou ×

Najslávnejší filmový festival je po vyše dvoch rokoch späť! Pandémia koronavírusu nás o minulý ročník síce pripravila, no vyzerá to tak, že prestávka tomuto prestížnemu podujatiu len prospela. Červený koberec na Francúzskej riviéra bledol závisťou, ako po ňom chodila jedna vyparádená celebrita za druhou. A ako to už býva zvykom, filmy boli na filmovom festivale až druhoradé!