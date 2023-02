Bolo to vášnivé, opité a veľmi neuvážené stretnutie dvoch priateľov, ktorí sa spolu vykradli z krčmy a skončili tak, že preliezli cez plot, aby sa milovali na poli. Takto údajne prišiel princ Harry o panenstvo v júli 2001. O jeho prvej sexuálnej skúsenosti by svet nevedel, keby nezverejnil pikantné detaily v jeho najnovšej knihe Spare.

Príbeh sa stal jednou z najdiskutovanejších pasáží bestselleru a spustil celosvetovú hádankovú hru o tom, kto môže byť nemenovaná „staršia žena“, ktorá sa k nemu správala „ako k žrebcovi“. Teraz sa táto žena prihlásila, aby sa podelila o svoju verziu toho, čo vojvoda zo Sussexu (38) pamätne nazval „neslávnou epizódou“. Je ňou Sasha Walpole (40), ktorá sa rozhodla povedať svoju verziu príbehu pre britský denník.

Princ Harry sa rozpovedal o svojej prvej sexuálnej skúsenosti v knihe Spare. Tajomná blondínka sa rozhodla tiež rozpovedať ako to bolo. Zdroj: gettyimages

Podľa jej slov sex s princom podnietil samotný Harry, ktorý ju ako prvú vyzval a pobozkal. „Začal ma bozkávať,“ spomína Sasha. „Bolo to vášnivé, intenzívne. Obaja sme vedeli, že z bozku to prejde na iné.“ Dnes Sasha odhaľuje, že to bol Harry, kto urobil prvý krok, ktorý viedol k ich „spontánnemu a iskrivému“ sexu na poli za krčmou The Vine Tree v dedine Norton vo Wiltshire.

Podľa Sashy celý incident trval asi päť minút a obaja sa potom hanbili, najmä ak započuli v diaľke ich priateľov. Rýchlo sa snažili vrátiť naspäť a Harry sa musel ponáhľať domov. V rozhovore odhalila aj to, že orgazmus z jej strany neprišiel, čo udáva ako pochopiteľné, keďže to bolo prvý raz.



