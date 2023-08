52-ročnej herečke prvýkrát skrížila cestu rakovina prsníka v roku 2015. Po remisii sa jej v roku 2017 opäť vrátila. Fanúšikov vtedy šokovala oznamom o vysokom 4. štádiu choroby. Vzostupy a pády, ktoré od diagnostiky Shannen prežíva, sa podpísali nie len na jej psychike, ale aj vzhľade.

V rozhovore pre Good Morning America priznala, že bojuje o prežitie. „Je to horká pilulka na prehltnutie v mnohých ohľadoch. Určite mám dni, keď si poviem: Prečo práve ja? A potom si poviem: No, prečo nie ja? Kto iný okrem mňa si to zaslúži?“ úprimne zdieľala svoje zmiešané pocity so svetom.

Brenda bola dvojičkou Brandona, spolu s rodičmi sa presťahovali do Beverly Hills a snažili sa zapadnúť nielen medzi nových priateľov, ale aj prispôsobiť sa novému životnému štýlu. Postavu mala na starosti herečka Shannen Doherty. Zdroj: Profimedia

„Mala som nádor v hlave, ktorý mi chceli odstrániť, a tiež biopsiu. Samozrejme sa snažím byť odvážna, ale som vystrašená. Strach bol pre mňa ohromný. Strach zo všetkých možných zlých výsledkov, strach z toho, že opustím svoju mamu a ako ju to ovplyvní. Bála som sa, že človek, ktorý vyjde z operačnej sály už nebudem ja. Aj takto môže vyzerať rakovina,“ vyspovedala sa herečka pod príspevkom z nemocnice, ktorý pridala na svoj Instagram.



