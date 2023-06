Herečka Shannen Doherty (52), ktorá sa preslávila úlohou Brendy v seriáli Beverly Hills 90210, bojuje už vyše dvoch rokov s rakovinou prsníka v poslednom štádiu. V uplynulých dňoch zverejnila ďalšie zdrvujúce detaily. Rakovina sa jej rozšírila aj do mozgu. Hviezda kultového seriálu z 90. rokov už dokonca stihla podstúpiť prvú časť liečby aj operáciu. Vyhliadky do budúcna však nie sú ružové.

Seriálová Brenda sa v uplynulých dňoch podelila s fanúšikmi na sociálnej sieti Instagram o detaily jej zdravotného stavu. Ako sama uviedla, ešte 5. januára podstúpila CT vyšetrenie, ktoré odhalilo nádor na mozgu.

Shannen Doherty sú v ťažkých chvíľach oporou priatelia. Zdroj: instagram @theshando

Slávna herečka túto informáciu držala v tichosti a až teraz sa o ňu podelila s fanúšikmi. „Piateho januára výsledky CT vyšetrenia ukázali metastázy na mojom mozgu,“ napísala na sociálne siete. V ďalších dňoch pridávala nové a nové informácie, ako celý boj doteraz prebiehal. Ako uviedla, s liečbou začala takmer okamžite.

„12. januára sa začalo prvé kolo ožarovania. Môj strach je evidentný. Som extrémny klaustrofobik a v mojom živote sa toho odohralo naozaj veľa. Mám šťastie na skvelých doktorov a tiež úžasné vybavenie kliniky. Ale ten strach... ten zmätok... to načasovanie toho všetkého... aj tak môže vyzerať rakovina,“ dodala. Najšokujúcejšie detaily však na fanúšikov vytasila až túto stredu. Na Instagrame totiž zverejnila video nakrútené na nemocničnom lôžku. To zachytáva herečku pripravenú na operáciu, ako sa rozpráva so svojím lekárom. „23. januára 2023. Operácia. Mala som nádor v hlave, ktorý mi chceli odstrániť, a tiež chceli uskutočniť biopsiu. Evidentne sa snažím byť statočná, ale som vydesená. Ten strach ma ochromil. Strach zo všetkých možných zlých výsledkov, obavy z toho, že opustím mamu a čo to s ňou urobí,” uviedla k zverejneným záberom.

Shannen pritom od začiatku roka zdieľala na sociálnej sieti množstvo fotografií zo svojho života, s priateľmi, s rodinou. Nič nenasvedčovalo tomu, že stihla podstúpiť taký vážny zákrok. V marci sa dokonca na podujatí 90s Con stretla aj so svojimi hereckými kolegami. Ako sa však ukázalo, herečka mesiace maskovala svoju diagnózu parochňou. Počas náročného obdobia navyše zistila, že jej manžel ju podvádza, a tak podala žiadosť o rozvod.

Napriek liečbe a operácii, ktorú podstúpila začiatkom roka, pre ňu lekári nemajú dobré správy. Jej prognózy sú depresívne a zostávajú jej podľa ich slov iba dva roky života.

Prečítajte si tiež: