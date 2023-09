Zdá sa, že americký herec Ben Affleck (51) má slabosť na Jennifer. To je asi jedno akú, hlavne nech sa volá Jennifer. Aj pred pár dňami jednej takej padol do náručia. Nebola to však jeho drahá manželka, ale niekto iný...

Je dávno známe, že Ben má so svojou ex Jennifer Garner nadštandardné vzťahy. Často chodia na spoločné prechádzky so svojimi 3 deťmi, ktoré majú zo spoločného 12-ročného manželstva, no niektoré objatia medzi nimi sú až príliš vrelé.

S manželkou JLo chodí tiež v objatí. Zdroj: Profimedia

Paparazzi pred niekoľkými dňami v Los Angeles prichytili Bena s jeho bývalou na jednom z takýchto rodinných stretnutí. Okrem bežných objatí ich však "načapali" sedieť v aute "nalepených" na sebe.

Herec si familiárne zložil hlavu na rameno svojej bývalej lásky a tá sa zatiaľ podozrivo chichotala. V momente, keď dámu odprevádzal k autu, lúčil sa s ňou dlhým objatím a vyzeralo to tak, že dvojica si je bližšia než kedykoľvek predtým.

Ktovie, ako to je medzi bývalými milencami v skutočnosti, no z najnovšieho videa Bena s jeho exmanželkou je zrejmé, že svojej milej má už plné zuby...

