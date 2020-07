Justin Timberlake a Jessica Biel dokázali nemožné: Deväť mesiacov tajili obrovské prekvapenie!

Justin Timberlake (39) a Jessica Biel (38) sa stali po druhýkrát rodičmi. Fanúšikovia boli o to prekvapenejší, že slávni manželia dopredu vôbec neavizovali, že by bola Jessica tehotná. Radostné správy tak dokázali utajiť až do momentu, kedy bol chlapček na svete a oni sami sa rozhodli správu zverejniť.