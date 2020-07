FOTO Katy Perry sa poriadne ZAGUĽATILA: Čochvíľa bude rodiť a takto šantila s Bloomom vo vlnách

Speváčka Katy Perry má len pár týždňov do pôrodu, no jej tehotenské bruško sa za ten čas poriadne zaguľatilo. Najnovšie sa so snúbencom Orlandom Bloomom vybrala k moru a keby ste si náhodou mysleli, že speváčka len vylihovala na pláži, musíme vás sklamať!