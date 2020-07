Meghan sa v LA vracia do starých koľají! Počas koronavírusu začala byť rovnako ako ostatné celebrity čoraz viac aktívna na sociálnych sieťach. V najnovšom videu, ktoré sa objavilo na internete, hovorila opäť o rasovej rovnoprávnosti. Meghan sa prihovorila mladým ženám po celom svete v rámci iniciatívy OSN Girl Up. Viac ako je slová však mnohí pozerali na jej nové vlasy.

Meghan ich mala tentoraz vyžehlené a prekvapivo dlhé. Niektorí fanúšikovia si dokonca mysleli, že má na hlave príčesky. Okrem toho je vo videu vidieť aj jej zväčšené pery. Že by Meghan chcela svojou zmenou imidžu zapadnúť medzi hollywoodske celebrity a zbaviť sa nálepky vojvodkyne? Isté však je, že odkedy je Meghan v Los Angeles, cíti sa viac saba sebou - na rozdiel od princa Harryho.

Britské denníky ho mnohokrát kritizovali za to, že počas koronakrízy rovnako ako Meghan prednášal ľuďom o rasovej rovnocennosti. Do úst si ho bral najmä britský moderátor Piers Morgan, podľa ktorého je absurdné, aby o tejto téme hovorila práve Meghan s nezamestnaným Harrym, ktorý žijú luxusným životom v 20-miliónovom dome. „Jednou z mála výhod počas koronavírusu bolo to, že všetky narcistické celebrity vyhľadávajúce slávu zaliezli do svojich krabíc," povedal Morgen, ktorý dodal, že odkedy sú Harry s Meghan v LA, neustále hovoria, že nikdy šťastnejší neboli.

Podľa Morgena je to ďalší výsmech nielen pre Britov, ktorí im financovali luxusný život v kráľovstve, ale aj pre samotnú Alžbetu, ktorá je hlavou britskej monarchie.