Irina Shayk, ktorá tvorila pár s hercom Bradleym Cooperom, je v súčasnosti matkou na plný úväzok. O trojročnú dcérku Leu sa s Bradleym starajú na striedačku, no napriek tomu s ňou trávi Irina oveľa viac času. Irinu s dcérkou Leou je pravidelne vidieť v uliciach New Yorku, no tentoraz na seba modelka strhla oveľa väčšiu pozornosť než obvykle.

Oblečený mala tmavomodrý overal, v ktorom ukázala dokonale vyšportované stehná. Cez plecia mala prehodený dlhý tmavomodrý sveter a v ruke držala, ako obvykle, kávu so sebou. Niet divu, že z nej okoloidúci nemohli spustiť oči ani na sekundu. Irina zrejme popri práci a starostlivosti o Leu stíha ešte aj pravidelne cvičiť a zdravo sa stravovať. Nuž, Bradley, uznaj, túto ženu si ozaj pustil k vode?!