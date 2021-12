Rozprávkový príbeh prostej študentky Kate, do ktorej sa pred 20 rokmi zamiloval britský princ William, stále pokračuje. Kráľovský pár síce tento rok oslávil už 10. výročie sobáša, no ich láska ani rokmi neochladla, práve naopak. Jej silu a momenty, ktoré spájajú ich život, ukázali aj počas bohoslužby a vianočného koncertu vo Westminsterskom opátstve 8. decembra. A hoci sa koncert na televíznych obrazovkách odvysiela až na Štedrý večer, už samotná upútavka vyvolala rozruch, a to vďaka jedinému intímnemu momentu.

Kate a William sa spoznali v roku 2011 počas štúdia v Škótsku. Zdroj: Getty Images

Stále zamilovaný pár si totiž počas vystúpenia speváčky Ellie Goulding a jej piesne Have Yourself A Merry Little Christmas vymenil láskyplné pohľady a na ich perách sa objavili úsmevy, ktorých význam poznajú len Kate a William. Vzácny moment, ktorý pobláznil Britániu, bol podľa všetkého vyvolaný spomienkou na ich svadobný deň v roku 2011, keď ich prvým manželským tancom sprevádzala práve speváčka Ellie Goulding živou verziou skladby Eltona Johna Your Song. Niet sa teda čomu čudovať, že jej hlas im pripomenul významný moment v ich životoch, nad ktorým sa pár nežne pousmial. To, čo im bežalo v kratučkom momente hlavou, však vedia len oni dvaja.

Zdroj: archív