Zatiaľ čo na červenom koberci pôsobia ruka v ruke šťastne, v súkromí Jennifer Lopez a Ben Affleck, ktorí sa po 17 rokoch dali opäť dokopy, to až tak ružovo nevyzerá. A najnovšie reklamné fotografie krásnej latino divy iba priliali olej do ohňa!

Nebolo to tak dávno, čo herec Ben Affleck prehovoril o svojom temnom období, keď všetky problémy zapíjal alkoholom. Ako vyhlásil, bola to práve jeho bývalá manželka Jennifer Garner, pre ktorú začal piť. Ben sa zo závislosti od alkoholu liečil dlhé roky. Do zariadenia pre drogovo závislých v Malibu však nastúpil už v roku 2001, teda ešte predtým, než sa spoznal s Lopezovou. Affleckov hovorca vtedy vyhlásil, že herec je inteligentný muž, ktorý si uvedomil, že bez alkoholu môže žiť lepší život.

Ben sa s JLo zoznámil v roku 2002 a zasnúbili sa. Vzťah im však nevyšiel a v roku 2005 už Ben povedal svoje áno herečke Jennifer Garner. Isté však je, že herec mal problémy s alkoholom už dávno predtým. A zrejme si to uvedomuje aj Lopezová. „Nechce sa do toho celého dať zatiahnuť, štve ju to," povedal dôveryhodný zdroj z okolia speváčky pre magazín People. V tom čase sa na internetovom obchode objavila nová kolekcia topánok z dielne samotnej speváčky.

Na fotografiách pózuje ako školáčka z tínedžerského filmu, na hlave má dva copíky a oblečené mimoriadne odvážne šaty, ktoré jej ledva zakrývajú intímne partie. Žeby to bola pomsta Benovi, na ktorého čakala 17 rokov?

