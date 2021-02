Kto by si nespomínal na krásnu a svojskú Milágros z telenovely Divoký anjel, ktorá slovenské obrazovky ovládla ešte v roku 1999. Temperamentnú a svojskú slúžku, ktorá sa zamilovala do bohatého Iva stvárnila uruguajsko-argentínska herečka Natalia Oreiro, ktorá mala v tom čase len 21 rokov. Neskôr sa síce na slovenských obrazovkách objavila aj v ďalšej telenovele s názvom Žena na úteku, no úspech Divokého anjela neprekonala. Postupne sa tak po herečke a speváčke v našich končinách akosi zľahla zem.

Ivo a Mili ako pár snov v telenovele Divoký anjel. Zdroj: Youtube

Napriek tomu, že u nás Nataliu Oreiro už na televíznych obrazovkách vidieť len sporadicky v reprízach populárnej telenovely, vo svojej domovine je temperamentná kráska stále hviezdou s obrovskou základňou fanúšikov, s ktorými aktuálne komunikuje hlavne prostredníctvom sociálnych sietí. Práve na jednej z nich pred niekoľkými dňami zverejnila aj svoje nové fotografie, na ktorých by ste jej 43 rokov rozhodne nehádali.

„Deň bez smiechu, je deň stratený. Charles Chaplin," napísala k sérii fotografií, na ktorých okrem širokého úsmevu odhalila a hriešne zvodný dekolt a sexi postavu. Čo poviete? Nezdá sa vám, že herečka na nových záberoch azda vôbec nestarne?

