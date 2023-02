Speváčka sa na sociálnej sieti pochválila spomienkovými fotkami z ich svadobného dňa: "22. február je náš nezabudnuteľný dátum! Je to neuveriteľné, ale dnes oslávime 20 rokov krásneho spoločného spolužitia. Sme s Martinom neskutočne šťastní a tak plávame ďalej!"

K fotkám z ich svadobného dňa Helena pripojila aj ďalšie spoločné fotky zo súčasnosti, píše Šarm.sk. Helena je stále v TOP forme a na svoj vek je až v neuveriteľne dobrej kondícii.

Najlepšie to vystihol jej fanúšik Karel: "Helena, ste báječná. Ste vzorom pre tých, ktorí to ešte nechcú kondične zabaliť v šesťdesiatke. Aj keď nechcem uraziť, šesťdesiat Vás ešte len čaká, že? A ak nie, tak ste nadpozemský darček od Pána Boha pre našu českú a svetovú popmusic, to si píšte." No keď uvidíte, ako dnes vyzerá jej o dvanásť rokov mladší manžel, budete prekvapení, veď pozrite FOTO v GALÉRII.