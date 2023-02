Speváčka Madonna (64) konečne svetu priznala plastiky, ktoré menia na úplné inú ženu. Vďaka priveľkým zásahom do jej tváre je opuchnutá a neprirodzená.

Už nejaký ten čas ikonická Madonna nevyzerá ako ona. Fanúšikovia ju už ani nespoznávajú.

Najväčšiu vlnu kritiky zaznamenala na Grammy. Po samotnom odovzdávaní cien sa Madonna rozhodla vyjadriť a pod príspevok na Instagrame napísala: "Namiesto toho, aby ste sa sústredili na to, čo hovorím, ste sa zamerali na moje fotografie z pódia. Fotografie boli vytvorené z veľkej diaľky a to by zdeformovalo každú tvár. " uzavrela Madonna.

Nedávno však prezradila, že má za sebou plastické operácie: "Pozrite, aká som roztomilá po tom, ako mi odpuchla tvár. LOL," napísala k fotografii.