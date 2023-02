Roky výcviku, trénovania praktík zvádzania a manipulácie si na vlastnej koži prežila jedna z najsexi ruských špiónok. Aliia Roza však musela z rodnej krajiny utiecť a už desať rokov žije v Amerike. Hrôzy, ktoré si prežila v Rusku počas výcviku by nepriala nikomu.



Zdá sa, že prezident Ruska Vladimir Putin jej dodnes leží poriadne v žalúdku. Na jeho adresu tvrdí, že sa nezastaví pred ničím a vojnu bude chcieť vyhrať za každú cenu. Z Moskvy musela kráska utiecť potom, ako sa vydala za uväzneného oligarchu.

V minulosti sa vraj dokonca zamilovala do cieľa, ktorý mala zviesť a zneškodniť.

„Učili sme sa, ako zostať úplne pokojní a chladnokrvní,“ prezradila kráska. Podľa jej názoru sa Putin aj vďaka tréningu sa nikdy nevzdá nároku na Ukrajinu. „Nikdy neprehráva, pošramotilo by to jeho reputáciu," dodala pre denník New York Post.

Profesionálna ruská špiónka Aliia Roza (36) si prešla náročným tréningom a výcvikom ako technička manipulácie, zvádzania a neurolingvistického programovania. Podobným výcvikom si údajne prešiel aj Vladimir Putin (70). Milovanú prácu však musela opustiť potom, čo sa zamilovala do svojej obete.



Okrem toho, že Aliia patrí k tvrdo cvičeným ženám oplýva aj krásou, ktorú sa rozhodla speňažiť a momentálne sa venuje koučingu žien ohľadom zvádzania mužov. Keďže má na tieto praktiky najprísnejšie previerky, biznis jej očividne vynáša.

