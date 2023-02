Intimita princa Harryho prekročila pomyselné medze hneď po tom, čo sa verejnosť dozvedela o jeho sexuálnom zážitku na poli za krčmou. Harry vtedy prišiel o panenstvo, a ako inak, rozhodol sa o tom povedať celému svetu v novej knihe s názvom Spare. Fanúšikovia, ale i dvorní kritici sa tak môžu jednoducho dozvedieť detaily straty panenstva britského princa. Ako sa však zdá, nie je jediný, kto chtiac-nechtiac prezradil pikantné detaily.

Fakt, že sa princ Harry (38) rozhovoril o svojom prvom sexuálnom zážitku v knihe Spare, nie je žiadnou novinkou. Ako to však bolo s ostatnými členmi kráľovskej rodiny? Ich intimite a skúsenostiam sa budete diviť. Zdroj: gettyimages

Kráľ Charles III.

Do terajšieho kráľa Spojeného kráľovstva by ste určite nepovedali, že v mladosti mal vo svojej blízkosti ženu, ktorá ho mala zasvätiť do tajov milovania. Podľa britského denníka to mala byť v tom čase krásna herečka, dnes už dáma v rokoch, Amanda Barrie (87). Herečka sa rozhovorila o tom, ako mala byť údajnou prvou milenkou vtedy len 14-ročného Charlesa. Podľa jej slov bola vybraná z viacerých uchádzačov, no nakoniec túto ponuku odmietla, pretože jej to nepripadalo správne. Nuž, Charles sa musel z toho dostať tak ako každý iný smrteľník.

Lucia Santa Cruz mala byť podľa oficiálneho autora životopisu Charlesovou prvou láskou. S ňou mal prísť počas štúdií na Cambridgei dokonca aj o panenstvo. Zdroj: historygoogle

Podľa oficiálneho autora životopisu kráľa Charlesa III. Jonathana Dimblebyho sa súčasný vladár zoznámil s rôznymi spôsobmi lásky až ako študent na Cambridgei. O panenstvo údajne prišiel s Luciou Santa Cruz (79), krásnou a múdrou dcérou čilského diplomata.

Camilla Shand

Terajšia kráľovná manželka sa síce pozná s Charlesom od tínedžerských čias, no prvú lásku si prežila s niekým iným. Zdroj: thestar

Terajšia kráľovná manželka sa síce pozná s Charlesom od tínedžerských čias, no prvú lásku si prežila s niekým iným. Údajne to mal byť jeden z dôvodov, prečo si ju terajší kráľ nemohol zobrať za manželku ešte pred Dianou. Jeho manželka totiž mala byť stále panna. Camilla však prišla o panenstvo s vtedajším priateľom Kevinom Burkom, keď mala približne 17 rokov. „Bola úžasne zábavná, nesmierne populárna, a hoci nebola kráska, bola atraktívna a sexi,“ spomínal neskôr Burke.

Princezná Diana

Diana Spencer spĺňala všetky kráľovské požiadavky ako manželka budúceho kráľa. Bola mladá, poctivá a najmä pochádzala z dobrej rodiny. Zdroj: gettyimages

Krehká, nevinná a poctivá. Taká mala byť podľa kráľovskej rodiny budúca manželka mladého Charlesa. Zo všetkých žien, ktoré sa mu ponúkali, spĺňala podmienky práve Diana Spencer († 36), ktorá sa stala neskôr ikonou a je ňou dodnes.

