Druhá séria kontroverzného dokumentu o princovi Harrym a vojvodkyni Meghan priniesla okrem ďalších obvinení kráľovskej rodiny aj množstvo nikdy nezverejnených fotografií z ich súkromia. Meghan a Harry, ktorý roky ukrývali svoje deti pred objektívmi fotoaparátov, teraz nechali fanúšikov nahliadnuť do zákulisia prvých rokov života malého Archieho.

Dnes bola vydaná druhá časť dokumentárneho seriálu princa Harryho a Meghan Markle v spolupráci s Netflixom. Rovnako ako v prvej sérii vyriekli Meghan s Harrym kruté obvinenia proti kráľovskej rodine a pred kamerami sa posťažovali na krivdy, ktoré ich vyhnali z Británie do USA. Okrem iného padli aj obvinenia, že Meghan sa stala obetným baránkom, o ktorom palác vypúšťal negatívne informácie, aby tak postavil ostatných členov kráľovskej rodiny do lepšieho svetla a odpútal pozornosť od iných káuz.

Viac ako spŕška nových obvinení a preafektované zábery uplakanej Meghan však zaujali nikdy nezverejnené zábery z ich života v Nottingham Cottage. Meghan a Harry tak nadvihli pokrievku a dali nahliadnuť do zákulisia ich intímneho života. Na jednom z videí dokonca vojvodkyňa tancuje medzi dverami, pričom počuť komentár princa Harryho: „Ó, môj Bože. Je to moje obľúbené video."

Skritizovali svoj dom v Británii

Meghan opísala svoj domov a povedala: "Ľudia si mysleli, že žijeme v paláci a my sme žili teda v chate pri paláci." "Malo to naozaj nízke stropy. Neviem, kto tam bol predtým, musel to byť nízky človek," okomentoval ich domov v Británii nevďačný princ. "Harry si neustále udieral hlavu, pretože je taký vysoký," zasmiala sa Meghan nad spomienkami.

Pri ďalších záberoch opísali svoj život za múrmi paláca, ktorý podľa ich slov nebol obalený takou pozlátkou, ako si ľudia mysleli. Na zverejnených fotografiách napríklad vidieť dvojicu pri práci v záhrade, vyvalených na gauči či pri maľovaní záhradného domčeka.

Zapredali svojho syna

Omnoho šokujúcejšie sú však fotografie ich syna Archieho (3), ktorého chcela dvojica za každú cenu ochrániť pred fotografmi a bulvárom. Jeho fotografie zverejňovali len sporadicky pri príležitosti jeho narodenín či veľkých sviatkov. Teraz to však vyzerá, že Meghan s Harrym svojho syna nechránili, ale na jeho vývoji chceli zarobiť.

V novej sérií dokumentu sa totiž objavilo nespočetné množstvo záberov z prvých rokov malého Archieho. Neviditeľné domáce videá ukazujú, ako sa Meghan a Harry hrajú so svojím synom Archiem.

Jedno video ukazuje Meghan, ako mu nahlas číta detskú knihu Gruffalo. Na jednom krásnom, doposiaľ nevidenom zábere, je dokonca Archie zobrazený ako holé bábätko vo vani. Ďalšie zábery ukazujú, ako batoľa hrá na bubon a pýta sa mamy: „Bola to dobrá pesnička?“

Na niekoľkých záberoch sa objavila aj mladšia sestra Archieho Lilibet. Mladú rodinku možno vidieť aj v krátkom klipe na oslavu Lilibetiných prvých narodenín, kde Archie drzo vyliezol na stôl, aby pomohol svojej malej sestre sfúknuť sviečky na obrovskej torte.

Ďalšie video v piatej epizóde dokumentárneho seriálu ukazuje, ako sa Meghan hrá s Archiem počas ich dovolenky vo Vancouveri v roku 2019 krátko predtým, ako vojvoda a vojvodkyňa zanechali svoje kráľovské povinnosti. V poslednej epizóde seriálu Harry odhaľuje, že Kaliforniu vníma pre svoje deti ako „domov“, pričom poukazuje na to, že Archie strávil v Spojenom kráľovstve iba prvých päť mesiacov svojho života. „Len vidieť Archieho behať po trávniku a tento široký úsmev... toto je svet, ktorý pozná. Toto je pre neho domov. Toto je domov Lilli,“ hovorí princ Harry.

Harry s Meghan, ktorí roky tak poctivo chránili súkromie svojich dvoch detí, teraz na nich zarábajú peniaze.