Americký filmový herec, ktorého viacerí filmoví kritici a fanúšikovia zaraďujú medzi najlepších hercov svetovej kinematografie všetkých čias, nezaháľa ani po osemdesiatke. Starý mládenec, ktorý má dovedna už tri dospelé deti, si vyrazil na rande s mladou sexi kráskou, ktorá by mu mohla byť vnučkou.

Zdroj: Evan Agostini

Herec Al Pacino (81) vyrazil na večeru v Los Angeles do reštaurácie Felix s mladou tmavovláskou a producentkou menom Noor Alfallah (28). Tá bola už skôr spájaná so spevákom Mickom Jaggerom alebo hercom Clintom Eastwoodom. Sexi krásavica po boku zostarnutého herca pôsobila skôr ako jeho vnučka, než frajerka.

Herec mal však už v minulosti slabosť pre mladšie ženy. V roku 2020 mu dala kopačky takmer o 40 rokov mladšia frajerka Meital Dohan (44), ktorá ho opustila drsnými slovami. Hercovi uštedrila ranu priamo do srdca.

Pár bol spolu takmer dva roky. Meital však ich vzťah ukončila. "Viete, je ťažké chodiť s tak starým mužom... aj keď to bol Al Pacino. Vekový rozdiel bol jednoducho príliš veľký. Snažila som sa to poprieť samej sebe, no nedalo sa. Je z neho muž v rokoch, takže to už jednoducho nevydržalo ani so všetkou mojou láskou k nemu," uviedla v čase ich rozchodu krásna izraelská herečka. Kto vie, možno mu to tentoraz klapne s o 53 rokov mladšou sexicou.

