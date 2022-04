Chcel zarobiť, namiesto toho vyhlásil bankrot! Obľúbenému plastickému chirurgovi v Hollywoode Alexovi Khadavimu (49) sa kruto vypomstila investícia do nehnuteľnosti v luxusnej časti Bel Air, ktorú chcel premeniť na dom, po akom by túžila každá celebrita.

Khadavi kúpil sídlo v Bel Air za 16 miliónov dolárov ešte v roku 2013 a postupne začal s rekonštrukciou. „Sníval som príliš vo veľkom,” priznal potom, čo sa jeho sen skončil veľkým fiaskom. Do luxusnej vily totiž podľa britského denníka Daily Mail investoval neuveriteľných 46 miliónov dolárov. Vila na samotnom vrchu luxusnej štvrte má sedem veľkých spální, obrovskú kuchyňu s jedálňou a mramorové kúpeľne. Zo všetkých izieb je prístup na terasu s výhľadom na celý Hollywood. V záhrade sa pri vstupe rozprestiera fontána a na pozemku je tzv. nekonečný bazén a niekoľko terás s kozubom.

S pôvodným návrhom domu sa však Khadavi neuspokojil a v priebehu rokov sa jeho vízie neustále rozširovali, čím sa, pochopiteľne, zvýšil aj rozpočet na výstavbu. Niektoré izby majú napríklad pozlátené podlahy, iné sú zas príliš veľké a tie na poschodí sú spojené skleneným mostom.

Podľa susedov bol však problém aj v samotnom Khadavim. Počas výstavby vraj neustále po robotníkoch kričal a zničil mramor za milión eur, pretože sa mu nepáčilo, ako ho robotníci uložili.

Do nedokončeného domu sa nasťahoval v roku 2021, no hneď zistil, že na údržbu takej veľkej vily nemá peniaze. V máji 2021 ponúkol vilu na predaj za 87 milióna dolárov. A čuduj sa svete, nedokončený dom na samotnom vrchole Hollywoodu ani po roku nikto nechce – a to ani napriek tomu, že spravil plastiku azda každej celebrite v Hollywoode. Medzi jeho zákazníkov patria napríklad známa Khloe Kardashian (37) či herec z Pobrežnej hliadky David Hasselhoff (69).

Koncom marca bol na dom vyhlásený konkurz, pričom jeho vilu ohodnotili na 50 miliónov dolárov. „Je to príšerné, ten dom má hodnotu minimálne 100 miliónov,” sťažuje sa teraz chirurg.